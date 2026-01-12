Хорошая новость для покупающих билеты на автобусы онлайн

С сегодняшнего дня вводится новая функция для пассажиров, приобретающих билеты онлайн на портале "biletim.az". Теперь они могут совершать платежи с помощью "Apple Pay" и "Google Pay" без ввода данных банковской карты.

Об этом Day.Az сообщили в Агентстве наземного транспорта Азербайджана.

Согласно информации, на портале "biletim.az" можно приобрести билеты в 56 городов и районов по 86 направлениям. К системе подключено 397 транспортных средств по 349 рейсам. Система онлайн-продажи билетов постепенно охватит всех перевозчиков и автовокзалы, предоставляющие услуги в сфере пассажирских перевозок.

Следует отметить, что портал "biletim.az" имеет ряд преимуществ с точки зрения экономии времени пассажиров, увеличения оборота безналичных платежей в стране.