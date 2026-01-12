Льдина пробила крышу в одной из башен «Москвы-Сити»

Льдина оторвалась с башни "Запад", пролетела около 40 этажей и пробила стеклянную крышу в башне "Федерация" в деловом центре "Москва-Сити". Об этом сообщает Telegram-канал Mash, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По его данным, ледяная глыба чуть не попала по человеку.