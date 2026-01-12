Байден сменил номер телефона после одного звонка

Бывший президент США Джо Байден сменил номер телефона после звонка корреспондента Белого дома в газете The New York Times (NYT) Тайлера Пейджера. Об этом рассказал сам журналист в ходе интервью с нынешним главой государства Дональдом Трампом, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Во время беседы журналисты газеты рассказали, что ни разу не брали интервью у Байдена. После этого пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что экс-президент сменил номер после звонка Тайлера Пейджера.

"Я действительно звонил ему, и он действительно сменил номер", - подтвердил корреспондент.