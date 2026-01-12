https://news.day.az/world/1808961.html Байден сменил номер телефона после одного звонка Бывший президент США Джо Байден сменил номер телефона после звонка корреспондента Белого дома в газете The New York Times (NYT) Тайлера Пейджера. Об этом рассказал сам журналист в ходе интервью с нынешним главой государства Дональдом Трампом, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Байден сменил номер телефона после одного звонка
Бывший президент США Джо Байден сменил номер телефона после звонка корреспондента Белого дома в газете The New York Times (NYT) Тайлера Пейджера. Об этом рассказал сам журналист в ходе интервью с нынешним главой государства Дональдом Трампом, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Во время беседы журналисты газеты рассказали, что ни разу не брали интервью у Байдена. После этого пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что экс-президент сменил номер после звонка Тайлера Пейджера.
"Я действительно звонил ему, и он действительно сменил номер", - подтвердил корреспондент.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре