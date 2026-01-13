https://news.day.az/sport/1808990.html Клуб Первой лиги Азербайджана усилился иностранным нападающим Представитель Первой лиги чемпионата Азербайджана по футболу "Дифаи" усилил состав иностранным нападающим. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, клуб достиг договоренности с 22 летним форвардом Ондо Уоррен-Ллойдом. Футболист является гражданином Габона.
Клуб Первой лиги Азербайджана усилился иностранным нападающим
Представитель Первой лиги чемпионата Азербайджана по футболу "Дифаи" усилил состав иностранным нападающим.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, клуб достиг договоренности с 22 летним форвардом Ондо Уоррен-Ллойдом. Футболист является гражданином Габона.
В своей карьере нападающий уже выступал в Азербайджане за "Загаталу", а также защищал цвета молдавского "Динамо-Авто" и французского "Истра".
Отметим, что на данный момент "Дифаи" занимает девятое место в турнирной таблице Первой лиги, имея в активе девять очков.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре