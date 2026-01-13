Клуб Первой лиги Азербайджана усилился иностранным нападающим

Представитель Первой лиги чемпионата Азербайджана по футболу "Дифаи" усилил состав иностранным нападающим.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, клуб достиг договоренности с 22 летним форвардом Ондо Уоррен-Ллойдом. Футболист является гражданином Габона.

В своей карьере нападающий уже выступал в Азербайджане за "Загаталу", а также защищал цвета молдавского "Динамо-Авто" и французского "Истра".

Отметим, что на данный момент "Дифаи" занимает девятое место в турнирной таблице Первой лиги, имея в активе девять очков.