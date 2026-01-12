Ломбардные клиенты Банка Республика стали обладателями автомобиля и золотых слитков

Наступил момент, которого все ждали с нетерпением. 10 января 2026 года в Головном офисе Банка Республика при участии независимой комиссии в составе 5 человек, на основе случайного отбора, были определены победители первого тиража ломбардной лотереи "Золотой выбор".

В рамках первого тиража в лотерее приняли участие более 10 000 клиентов, оформивших ломбардные кредиты в Банке Республика в период с 01 октября по 31 декабря 2025 года, а общее количество зарегистрированных лотерейных шансов составило около 110 000. Отметим, что каждые 500 AZN суммы ломбардного кредита предоставляли клиенту 1 шанс на участие в лотерее.

Список 20 победителей 1-го тиража лотереи:

№ Номер ломбардного договора Выигранный приз Инициалы (фамилия, имя, отчество) Код клиента 1 LM 23291025-221298901 Автомобиль BYD Destroyer Ə****** Ü****** M***** 2**2**9 2 LM 9301025-220572901 Золотой слиток 20 г A******* R***** S***** 2**5**9 3 LM 11271125-156593903 Золотой слиток 20 г Z******** L*** F***** 1**5**9 4 LM 39311025-221227501 Золотой слиток 10 г C****** B**** Z******* 2**2**5 5 LM 21261225-150604801 Золотой слиток 10 г Ə****** İ**** Ə**** 1**6**8 6 LM 37021225-161926401 Золотой слиток 10 г M******* V***** D**** 1**9**4 7 LM 24171125-219224001 Золотой слиток 10 г T******* N**** Ş******* 2**2**0 8 LM 3031025-220547001 Золотой слиток 10 г H******** K**** A*** 2**5**0 9 LM 19131025-210027502 Золотой слиток 5 г Ə********* N***** R***** 2**0**5 10 LM 5171025-220985806 Золотой слиток 5 г Q****** A*** A*** 2**9**8 11 LM 28261225-222892701 Золотой слиток 5 г B********** Ş**** C**** 2**8**7 12 LM 1031025-220579101 Золотой слиток 5 г İ******** R**** E**** 2**5**1 13 LM 5221225-222725401 Золотой слиток 5 г C******* T***** R***** 2**7**4 14 LM 39031125-119469601 Золотой слиток 5 г Ə******* V*** İ*** 1**4**6 15 LM 43171125-154020501 Золотой слиток 5 г R******* Z****** H******** 1**0**5 16 LM 23101225-173926902 Золотой слиток 5 г Y******* H***** K******* 1**9**9 17 LM 43181225-222658201 Золотой слиток 5 г R******* G***** S**** 2**6**2 18 LM 6131025-219207901 Золотой слиток 5 г M******* X**** C******* 2**2**9 19 LM 25151025-110205202 Золотой слиток 5 г T******* L****** M******* 1**2**2 20 LM 31091225-108368001 Золотой слиток 5 г A********** A*** X****** 1**3**0

Призы победителям будут вручены в ближайшие дни, о чём общественности будет сообщено дополнительно.

Отметим, что автомобиль предоставлен компанией "Group Motors" - официальным дилером BYD в Азербайджане.

Второй тираж лотереи "Золотой выбор" уже стартовал и продлится до 1 мая 2026 года.

Подробную информацию о лотерее можно получить на официальных страницах Банка Республика.

