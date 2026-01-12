Банк Республика объявил победителей первого тиража лотереи «Золотой выбор»

Ломбардные клиенты Банка Республика стали обладателями автомобиля и золотых слитков

Наступил момент, которого все ждали с нетерпением. 10 января 2026 года в Головном офисе Банка Республика при участии независимой комиссии в составе 5 человек, на основе случайного отбора, были определены победители первого тиража ломбардной лотереи "Золотой выбор".

В рамках первого тиража в лотерее приняли участие более 10 000 клиентов, оформивших ломбардные кредиты в Банке Республика в период с 01 октября по 31 декабря 2025 года, а общее количество зарегистрированных лотерейных шансов составило около 110 000. Отметим, что каждые 500 AZN суммы ломбардного кредита предоставляли клиенту 1 шанс на участие в лотерее.

Список 20 победителей 1-го тиража лотереи:

Номер ломбардного договора

Выигранный приз

Инициалы (фамилия, имя, отчество)

Код клиента

1

LM 23291025-221298901

Автомобиль BYD Destroyer

Ə****** Ü****** M*****

2**2**9

2

LM 9301025-220572901

Золотой слиток 20 г

A******* R***** S*****

2**5**9

3

LM 11271125-156593903

Золотой слиток 20 г

Z******** L*** F*****

1**5**9

4

LM 39311025-221227501

Золотой слиток 10 г

C****** B**** Z*******

2**2**5

5

LM 21261225-150604801

Золотой слиток 10 г

Ə****** İ**** Ə****

1**6**8

6

LM 37021225-161926401

Золотой слиток 10 г

M******* V***** D****

1**9**4

7

LM 24171125-219224001

Золотой слиток 10 г

T******* N**** Ş*******

2**2**0

8

LM 3031025-220547001

Золотой слиток 10 г

H******** K**** A***

2**5**0

9

LM 19131025-210027502

Золотой слиток 5 г

Ə********* N***** R*****

2**0**5

10

LM 5171025-220985806

Золотой слиток 5 г

Q****** A*** A***

2**9**8

11

LM 28261225-222892701

Золотой слиток 5 г

B********** Ş**** C****

2**8**7

12

LM 1031025-220579101

Золотой слиток 5 г

İ******** R**** E****

2**5**1

13

LM 5221225-222725401

Золотой слиток 5 г

C******* T***** R*****

2**7**4

14

LM 39031125-119469601

Золотой слиток 5 г

Ə******* V*** İ***

1**4**6

15

LM 43171125-154020501

Золотой слиток 5 г

R******* Z****** H********

1**0**5

16

LM 23101225-173926902

Золотой слиток 5 г

Y******* H***** K*******

1**9**9

17

LM 43181225-222658201

Золотой слиток 5 г

R******* G***** S****

2**6**2

18

LM 6131025-219207901

Золотой слиток 5 г

M******* X**** C*******

2**2**9

19

LM 25151025-110205202

Золотой слиток 5 г

T******* L****** M*******

1**2**2

20

LM 31091225-108368001

Золотой слиток 5 г

A********** A*** X******

1**3**0

Призы победителям будут вручены в ближайшие дни, о чём общественности будет сообщено дополнительно.

Отметим, что автомобиль предоставлен компанией "Group Motors" - официальным дилером BYD в Азербайджане.

Второй тираж лотереи "Золотой выбор" уже стартовал и продлится до 1 мая 2026 года.

Подробную информацию о лотерее можно получить на официальных страницах Банка Республика.

Для получения дополнительной информации:
Веб-сайт: www.bankrespublika.az
Социальные сети: Facebook | Instagram | LinkedIn  | Telegram
Центр поддержки клиентов: 144