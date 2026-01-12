Азербайджан выдвинут на пост вице-президента 17-й сессии Ассамблеи IRENA

Кандидатура Азербайджана выдвинута на пост вице-президента 17-й сессии Ассамблеи IRENA.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на министерство энергетики Азербайджана.

Отмечается, что в рамках 16-й Ассамблеи Международного агентства по возобновляемой энергии (IRENA), которая прошла в Абу-Даби, были представлены страны-кандидаты на председательство в 17-й сессии Ассамблеи и четыре поста вице-президентов.

Согласно информации, в соответствии с принципами географического представительства и ротации, на пост председателя 17-й сессии Ассамблеи от Азиатско-Тихоокеанской региональной группы была утверждена кандидатура Республики Корея.

"Вице-президенты Ассамблеи формируются с участием по одному представителю от каждой из четырёх других региональных групп. На пост вице-президентов были предложены следующие кандидаты: от Европейской и других групп - Азербайджан, от Африканской региональной группы - Коморские Острова, от Азиатско-Тихоокеанской группы - Королевство Тонга, от Латиноамериканской и Карибской региональной группы - Гренада", - сообщает министерство энергетики.

Отметим, что 17-я сессия Ассамблеи состоится в 2027 году.