Трамп пригрозил нефтяной компании Exxon

Президент США Дональд Трамп не исключил, что может не допустить нефтяную компанию Exxon до работы в Венесуэле. Соответствующее заявление он сделал в ходе брифинга по итогу встречи с представителями крупнейших нефтяных компаний, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В рамках встречи Белый дом посетили руководители порядка 20 нефтяных компаний, включая Chevron, Exxon, Shell, и ConocoPhillips.

"Exxon - мне не понравился их ответ... я склонен оставить Exxon в стороне", - сказал американский лидер журналистам.