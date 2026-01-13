Зафиксирован рекордный объем продаж компьютеров Apple

Корпорация Apple стала самым быстрорастущим производителем на мировом рынке персональных компьютеров в 2025 году. Согласно данным аналитической компании Omdia, глобальные поставки ее настольных ПК и ноутбуков выросли на 16,4%, достигнув 28 млн единиц.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, по темпам роста поставок за Apple следует Lenovo с показателем +14,6%. Замыкают пятерку лидеров Asus, HP и Dell. Общий объем мирового рынка ПК увеличился на 9,2%, составив почти 280 млн устройств. По итогам года Apple занимает 9,9% рынка, расположившись на четвертой позиции после Lenovo, HP и Dell.

Основным драйвером роста Apple стал повышенный спрос на MacBook Air. Аналитики связывают это со снижением стоимости модели на чипе M4 и увеличением объема оперативной памяти в базовой конфигурации с 8 до 16 ГБ. Эти изменения сделали устройство более привлекательным как для частных пользователей, так и для бизнеса.

Флагманские модели, такие как MacBook Pro и Mac Studio, также набирают популярность в профессиональном сегменте. Благодаря возможности расширения унифицированной памяти они используются для разработки и даже локального развертывания моделей искусственного интеллекта. Например, конфигурации с большим объёмом памяти способны работать со сложными ИИ-моделями без потери производительности.

Опросы показывают, что компании, самостоятельно разрабатывающие ИИ-решения, почти в два раза чаще выбирают компьютеры Apple для локальной разработки по сравнению с теми, кто пользуется готовыми коммерческими продуктами. Это указывает на растущее признание платформы в профессиональной и исследовательской среде.