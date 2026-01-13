Уровень рождаемости в этой стране достиг исторического минимума

Уровень рождаемости во Франции в 2025 году опустился до самой низкой отметки с 1944 года.

Как передает Day.Az, по данным Национального института статистики и экономических исследований Франции (INSEE), в 2025 году родилось 654 тыс. детей, что на 2,1% меньше, чем в 2024 году и на 24% меньше, чем в 2010 году, когда наблюдался самый высокий уровень рождаемости.

Коэффициент рождаемости продолжает снижаться: после 1,61 в 2024 году он составил 1,56 ребенка на женщину в 2025 году. Это самый низкий уровень с конца Первой мировой войны, - говорится в отчете, пишет ТАСС.

INSEE отмечает, что количество смертей превысило количество новорожденных за 2025 год и составило 651 тыс., что на 1,5% больше, чем в 2024 году. По мнению авторов доклада, рост смертности связан с зимней эпидемией гриппа, особенно в начале 2025 года.

Тем не менее общая численность населения в республике увеличилась до 69,1 млн человек - в 2024 году этот показатель составлял 68,6 млн человек. Средняя продолжительность жизни составляет 85,9 лет для женщин и 80,3 года - для мужчин.