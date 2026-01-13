Стоимость проезда повысилась на этих маршрутах
С 17 января стоимость проезда на экспресс-маршрутах №594 и 595, курсирующих по направлению Баку-Сумгайыт, будет увеличена на 10 гяпиков и составит 90 гяпиков.
Как сообщает Day.Az, маршруты №594 и 595 отныне будут функционировать в качестве альтернативы основным регулярным линиям.
На момент их запуска альтернатив на данном направлении было немного. В настоящее время же основной пассажиропоток между двумя городами обеспечивают созданный новый маршрут №500 и продленный маршрут №503, которые действуют с прошлого года. На этих маршрутах тариф не изменяется и остается на уровне 80 гяпиков. В их обслуживании задействован 41 современный автобус марки BMC с экологически чистыми двигателями CNG.
Отметим, что на экспресс-маршрутах стоимость проезда традиционно устанавливается выше, чем на регулярных маршрутах.
Напомним, что на экспресс-маршрутах №594 и 595 эксплуатируются современные автобусы марки Neoplan.
