Стоимость проезда повысилась на этих маршрутах

С 17 января стоимость проезда на экспресс-маршрутах №594 и 595, курсирующих по направлению Баку-Сумгайыт, будет увеличена на 10 гяпиков и составит 90 гяпиков.

Как сообщает Day.Az, маршруты №594 и 595 отныне будут функционировать в качестве альтернативы основным регулярным линиям.

На момент их запуска альтернатив на данном направлении было немного. В настоящее время же основной пассажиропоток между двумя городами обеспечивают созданный новый маршрут №500 и продленный маршрут №503, которые действуют с прошлого года. На этих маршрутах тариф не изменяется и остается на уровне 80 гяпиков. В их обслуживании задействован 41 современный автобус марки BMC с экологически чистыми двигателями CNG.

Отметим, что на экспресс-маршрутах стоимость проезда традиционно устанавливается выше, чем на регулярных маршрутах.

Напомним, что на экспресс-маршрутах №594 и 595 эксплуатируются современные автобусы марки Neoplan.