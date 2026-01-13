Крупная территория в Абшеронском районе идет под снос

Крупная территория в поселке Мамедли Абшеронского района (на улицах Гасанбека Агаева и Зии Буниятова, недалеко от заповедника "Янардаг") признана подлежащей сносу.

Как передает Day.Az со ссылкой на Sfera.Az, причиной стали выявленные очаги метана (CH4) на приусадебных участках частных домов, расположенных в этом районе.

В настоящее время у жителей, владеющих домами и земельными участками на данной территории, начат сбор документов. Отмечается, что за участки, попавшие под план, предусмотрена выплата компенсаций в значительном размере.

Напомним, что опасный для человека метан был обнаружен на указанной территории в ноябре 2025 года в ходе проверок, проведенных МЧС, "Азеригаз" и местными органами исполнительной власти. В целях безопасности подача газа здесь была приостановлена.

Сейчас в районе продолжаются комплексные исследования с участием государственных структур для предотвращения рисков взрыва и возгорания.