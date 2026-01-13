Пашинян назвал необоснованными опасения армян против Баку

Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал необоснованной общественную обеспокоенность, связанную с импортом азербайджанского бензина.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, он заявил, что подобные настроения во многом формируются компаниями, которые долгое время доминировали на рынке импорта и сбыта нефтепродуктов. По его словам, рост конкуренции вынуждает их снижать цены, что фактически ведет к демонополизации рынка.

По его словам, среднее снижение цен на топливо уже составляет около 15%.