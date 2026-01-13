Назван крайний срок подачи документов по смене школы

До 15:00 13 января 2026 года соответствующие документы, требуемые по утвержденным запросам, связанным с электронной сменой школы учащихся, должны быть представлены в общеобразовательные учреждения.

Как сообщает Day.Az, об этом проинформировало Государственное агентство по дошкольному и общему образованию.

Отмечается, что запросы и очереди, не завершенные до указанной даты, будут автоматически отменены системой.

Напомним, что с 15:00 8 января процесс электронной смены школы учащихся за первое полугодие 2025-2026 учебного года был временно приостановлен.

С учетом того, что до выпускных экзаменов на уровне полного среднего образования осталось мало времени, процесс смены школы для 11-х классов с 8 января 2026 года и до конца учебного года активирован не будет. О дате возобновления процесса смены школы для подготовительных групп и учащихся 1-10-х классов общественности будет сообщено дополнительно.