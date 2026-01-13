Авария двух машин в Сумгайыте привела к пожару

На горячую телефонную линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям поступила информация о возгорании автомобиля на улице Бульвар в городе Сумгайыт.

Об этом Day.Az сообщили в пресс-службе МЧС.

В связи с поступившей информацией на место происшествия незамедлительно были привлечены силы Государственной службы пожарной охраны МЧС.

При оценке оперативной обстановки на месте было установлено, что в результате столкновения легковых автомобилей марок "KIA Optima" и "TOYOTA Prius" возник пожар.

В результате пожара сгорели горючие части легкового автомобиля марки "TOYOTA Prius".

Пострадавших нет.