https://news.day.az/society/1809013.html Авария двух машин в Сумгайыте привела к пожару - ВИДЕО На горячую телефонную линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям поступила информация о возгорании автомобиля на улице Бульвар в городе Сумгайыт. Об этом Day.Az сообщили в пресс-службе МЧС. В связи с поступившей информацией на место происшествия незамедлительно были привлечены силы Государственной службы пожарной охраны МЧС.
Авария двух машин в Сумгайыте привела к пожару - ВИДЕО
На горячую телефонную линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям поступила информация о возгорании автомобиля на улице Бульвар в городе Сумгайыт.
Об этом Day.Az сообщили в пресс-службе МЧС.
В связи с поступившей информацией на место происшествия незамедлительно были привлечены силы Государственной службы пожарной охраны МЧС.
При оценке оперативной обстановки на месте было установлено, что в результате столкновения легковых автомобилей марок "KIA Optima" и "TOYOTA Prius" возник пожар.
В результате пожара сгорели горючие части легкового автомобиля марки "TOYOTA Prius".
Пострадавших нет.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре