На Кипре найден мертвым сотрудник посольства России
Посольство России в Республике Кипр сообщило, что 8 января умер один из его сотрудников.
Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении, опубликованном в Телеграм-канале диппредставительства.
Сообщается, что прибывшие на место происшествия кипрские полицейские не были допущены на территорию посольства, а тело умершего А.Панова было передано правоохранительным органам во дворе дипломатической миссии.
