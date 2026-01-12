На Кипре найден мертвым сотрудник посольства России

Посольство России в Республике Кипр сообщило, что 8 января умер один из его сотрудников.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении, опубликованном в Телеграм-канале диппредставительства.

Сообщается, что прибывшие на место происшествия кипрские полицейские не были допущены на территорию посольства, а тело умершего А.Панова было передано правоохранительным органам во дворе дипломатической миссии.