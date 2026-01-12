https://news.day.az/sport/1808941.html “Нефтчи” определился со вторым соперником на сборе в Абу-Даби Бакинский футбольный клуб "Нефтчи" проведет второй контрольный матч в рамках учебно-тренировочного сбора в Абу-Даби. Как сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу "Нефтчи", встреча с египетским клубом "Пирамидс" состоится 13 января. Матч начнется в 18:00 по местному и бакинскому времени и пройдет на стадионе "Мухаммед бин Заид".
“Нефтчи” определился со вторым соперником на сборе в Абу-Даби
Бакинский футбольный клуб "Нефтчи" проведет второй контрольный матч в рамках учебно-тренировочного сбора в Абу-Даби.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу "Нефтчи", встреча с египетским клубом "Пирамидс" состоится 13 января. Матч начнется в 18:00 по местному и бакинскому времени и пройдет на стадионе "Мухаммед бин Заид".
Отметим, что в первом контрольном поединке бакинский клуб обыграл "Кайрат" со счетом 3:0. Заключительный матч на сборе "Нефтчи" проведет 16 января против китайского клуба "Чэнду Жунчэн".
