“Нефтчи” определился со вторым соперником на сборе в Абу-Даби

Бакинский футбольный клуб "Нефтчи" проведет второй контрольный матч в рамках учебно-тренировочного сбора в Абу-Даби.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу "Нефтчи", встреча с египетским клубом "Пирамидс" состоится 13 января. Матч начнется в 18:00 по местному и бакинскому времени и пройдет на стадионе "Мухаммед бин Заид".

Отметим, что в первом контрольном поединке бакинский клуб обыграл "Кайрат" со счетом 3:0. Заключительный матч на сборе "Нефтчи" проведет 16 января против китайского клуба "Чэнду Жунчэн".