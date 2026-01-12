https://news.day.az/sport/1808833.html "Шеки" расстался с сербским баскетболистом Баскетбольный клуб "Шеки" прекратил сотрудничество с Давидом Чекичем. Как передает Day.Az, об этом сообщает İdman.biz со ссылкой на клуб. контракт с игроком был расторгнут по обоюдному согласию сторон из-за того, что баскетболист не оправдал ожиданий. Отметим, что сербский игрок перешел в "Шеки" в начале текущего сезона.
