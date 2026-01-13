Хаби Алонсо опубликовал прощальный пост после ухода из "Реала" - ФОТО
Хаби Алонсо выступил с прощальным обращением после завершения работы в мадридском "Реале".
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, испанский специалист опубликовал в Instagram пост, поделившись мыслями о прошедшем этапе карьеры. Алонсо отметил, что этот период сложился не так, как он рассчитывал, однако подчеркнул, что работа в стане "сливочных" стала для него большой честью и серьезной ответственностью.
Тренер выразил благодарность руководству клуба, футболистам и болельщикам за оказанное доверие и поддержку. Он отдельно отметил значимость поддержки со стороны фанатов, назвав их большой семьей и подчеркнув особое значение понятия "мадридизм".
В завершение Алонсо подчеркнул, что покидает "Реал Мадрид" с уважением и признательностью, а также с убеждением, что сделал все возможное в рамках своей работы.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре