Хаби Алонсо опубликовал прощальный пост после ухода из "Реала"

Хаби Алонсо выступил с прощальным обращением после завершения работы в мадридском "Реале".

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, испанский специалист опубликовал в Instagram пост, поделившись мыслями о прошедшем этапе карьеры. Алонсо отметил, что этот период сложился не так, как он рассчитывал, однако подчеркнул, что работа в стане "сливочных" стала для него большой честью и серьезной ответственностью.

Тренер выразил благодарность руководству клуба, футболистам и болельщикам за оказанное доверие и поддержку. Он отдельно отметил значимость поддержки со стороны фанатов, назвав их большой семьей и подчеркнув особое значение понятия "мадридизм".

В завершение Алонсо подчеркнул, что покидает "Реал Мадрид" с уважением и признательностью, а также с убеждением, что сделал все возможное в рамках своей работы.