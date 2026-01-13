В Кубке Азербайджана по баскетболу стартует новый сезон

Сегодня стартуют первые матчи Кубка Азербайджана по баскетболу.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в рамках стадии 1/8 финала в первый игровой день запланированы два матча.

В 17:00 на площадке встретятся команды "Нахчыван" и "Губа", а в 20:00 сыграют "Нефтчи" и "Лянкяран". Обе встречи пройдут в Бакинском Дворце спорта.

14 января состоятся остальные матчи 1/8 финала. В этот день команды "Шеки" и "Серхедчи" определят победителя своего противостояния, а НТД сыграет с "Сумгайытом".

Отметим, что победитель пары "Нахчыван" - "Губа" в следующем раунде встретится с "Сабахом", а сильнейший в матче "Нефтчи" - "Лянкяран" сыграет с "Гянджой". Победитель встречи "Шеки" - "Серхедчи" в 1/4 финала выйдет на "Абшерон Лайонс", тогда как сильнейшая команда в противостоянии НТД - "Сумгайыт" сыграет с "Орду".

Матчи 1/4 финала запланированы на период с 18 по 22 февраля.