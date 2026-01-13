Новые тарифы Вашингтона

Автор: Акпер Гасанов

Делегация во главе с региональным директором Агентства США по торговле и развитию (USTDA) Карлом Кресси после визита в Баку посетит Ереван. Об этом сообщило посольство США в Армении. Накануне в Баку делегацию принял заместитель министра иностранных дел Азербайджана Эльнур Мамедов. Американская и азербайджанская стороны обсудили перспективы реализации проекта TRIPP, он же "путь Трампа".

Кроме того, министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян 13-14 января будет находиться с рабочим визитом в США. Как сообщает МИД РА, в ходе визита запланирована встреча с госсекретарем США Марко Рубио. Планируется принятие Совместного заявления о рамках реализации проекта TRIPP. Его детальное содержание неизвестно, но очевидна суть всего происходящего.

Безусловно, речь идет о ряде шагов со стороны США, которые увеличивают важность реализации проекта под названием TRIPP. И в этой связи хочу также напомнить о том, что Дональд Трамп сообщил в своей соцсети Truth Social - любая страна, ведущая бизнес с Исламской Республикой Иран, будет обязана платить пошлины в размере 25% на весь объем торговли с Соединенными Штатами.

Глава Белого дома уточнил, что решение это "окончательное и не подлежит пересмотру". Он также подчеркнул, что мера направлена на усиление экономического давления на Иран и его международных партнеров. В Белом доме не уточнили, какие именно государства могут первыми подпасть под действие новой меры, а также не раскрыли механизм практического применения пошлины и возможные исключения. Ожидается, что дополнительные разъяснения могут быть представлены Министерством финансов США и торговыми ведомствами в ближайшее время.

Да, с точки зрения американской конституционной системы, право устанавливать тарифы на импорт и экспорт принадлежит Конгрессу. Соответствующий раздел Конституции США прямо отводит за законодательной ветвью власть регулировать внешнеторговую политику. Если тарифы вводятся в рамках национальной торговой политики, то они проходят через законодательный процесс и утверждаются Конгрессом. Но , в данном конкретном случае, скорее всего не будет проблем с принятием данного решения и со стороны Конгресса США.

В любом случае, новая формула Трампа, согласно которой любая страна, ведущая бизнес с Ираном, будет обязана платить пошлины в размере 25% на весь объем торговли с США, принципиально отличается от прежних санкций против ИРИ. Ведь теперь наказанию подлежит не только Иран, но и его торговые партнеры. Причем, автоматически и без секторальных исключений. Это означает, что под ударом оказываются все маршруты, в которых Иран выступает транзитной страной, логистическим хабом, энергетическим или инфраструктурным узлом.

После принятия решения о пошлинах, любая компания, использующая иранский транзит, теперь рискует потерять доступ к рынку США, либо заплатить 25% пошлины на весь торговый оборот с США, а не на отдельные товары. Это делает использование иранского маршрута крайне рискованным. Следовательно, США стимулируют поиск альтернативных путей, не связанных с Ираном ни напрямую, ни косвенно.

И тут я напомню, что именно проект под названием "путь Трампа" понимается как система маршрутов: Восток - Запад, Центральная Азия - Южный Кавказ - Турция - Европа, в обход Ирана и России. И Зангезурский коридор в этой логике - ключевое сухопутное звено, поскольку он соединяет основную часть Азербайджана с Нахчываном, связывает Турцию с Каспием и далее с Центральной Азией, создает непрерывный маршрут без участия Ирана. Соответственно, это - приоритетный для США проект.

В этой связи также напомню, что Азербайджан контролирует ключевой участок маршрута, участвует в значимых региональных и глобальных проектах и является самым экономически сильным государством Южного Кавказа, способным вести независимую многовекторную внешнюю политику.

Совокупность данных факторов в указывает на то, что для Вашингтона Баку становится самым надежным партнером и ключевым элементом энергетической и транспортной диверсификации Европы. Армения также получает редкий шанс повысить собственную значимость для США, если пойдет на разблокирование коммуникаций с Азербайджаном и согласится на функционирование Зангезурского коридора, как важнейшего звена в проекта под названием "путь Трампа". А такое согласие, судя по всему, Армения уже дала.