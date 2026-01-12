Nvidia может отменить выпуск новой серии флагманских видеокарт

Компания Nvidia уведомила своих партнеров о переносе на неопределенный срок запуска графических ускорителей серии RTX 50 Super, которые отсутствуют в текущем плане релизов. Косвенным подтверждением этого решения стало отсутствие анонсов новых видеокарт на выставке CES 2026. Об этом сообщает издание VideoCardz, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Ранее в рамках линейки планировались модели RTX 5080 Super, RTX 5070 Ti Super и RTX 5070 Super, которые должны были получить увеличенный объем памяти за счет модулей GDDR7 емкостью 3 ГБ. Помимо дефицита памяти, вызванного высоким спросом со стороны ИИ-индустрии, на это решение могла повлиять слабая активность конкурентов - AMD не планирует выпускать новые видеокарты в 2026 году. Таким образом текущее поколение RTX 50 сохранит свою конкурентоспособность без выпуска моделей с индексом Super.

По данным инсайдера kopite7kimi, выход следующего поколения RTX 60 теперь ожидается не ранее второй половины 2027 года. В такой перспективе Nvidia может полностью отказаться от серии Super в пользу подготовки к релизу новых архитектур.