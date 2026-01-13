Windows получит важные функции

Операционная система (ОС) Windows 11 26H1 получит важные функции - в том числе, возможность отключения Copilot. Об этом сообщает издание Neowin, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

На выставке CES 2026 компания Asus раскрыла информацию о том, что новая версия Windows выйдет в первом квартале года. По словам журналистов, 26H1 будет заметно отличаться от 25H1, так как система будет создана на базе новой платформы.

В материале говорится, что ОС получит больше инструментов искусственного интеллекта (ИИ), встроенных в различные компоненты операционной системы. Так, появится возможность быстро делиться данными между приложениями Word и Outlook. В 26H1 добавят обновленное диалоговое окно "Выполнить" для расширенных операций с настройками и новые быстрые команды.

Источники Neowin рассказали, что в ОС впервые можно будет удалить нейросетевого ассистента Coplit. Такую возможность должны получить администраторы на управляемых компьютерах с корпоративной лицензией Windows 11.

Первыми новую версию ОС получат адаптированные для работы с ИИ компьютеры, оснащенные процессором Qualcomm Snapdragon X2.