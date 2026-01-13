https://news.day.az/world/1808981.html Французские дипломаты покидают Тегеран Часть сотрудников посольства Франции в Тегеране покинула Иран на фоне продолжающихся протестов. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство AFP. Речь идет о вспомогательном персонале дипмиссии, выехавшем 11 и 12 января. Точное количество отозванных сотрудников не уточняется.
Французские дипломаты покидают Тегеран
Часть сотрудников посольства Франции в Тегеране покинула Иран на фоне продолжающихся протестов.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство AFP.
Речь идет о вспомогательном персонале дипмиссии, выехавшем 11 и 12 января. Точное количество отозванных сотрудников не уточняется. Всего в посольстве Франции в Иране работают около 30 иностранцев и несколько десятков местных сотрудников.
Протесты в Иране начались в конце декабря 2025 года на фоне девальвации национальной валюты.
