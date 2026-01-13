Французские дипломаты покидают Тегеран

Часть сотрудников посольства Франции в Тегеране покинула Иран на фоне продолжающихся протестов.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство AFP.

Речь идет о вспомогательном персонале дипмиссии, выехавшем 11 и 12 января. Точное количество отозванных сотрудников не уточняется. Всего в посольстве Франции в Иране работают около 30 иностранцев и несколько десятков местных сотрудников.

Протесты в Иране начались в конце декабря 2025 года на фоне девальвации национальной валюты.