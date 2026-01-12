https://news.day.az/officialchronicle/1808863.html Президент Ильхам Алиев: На тридцати улицах Баку будет построена новая коллекторная сеть для управления дождевыми водами Как только начинаются ливни, городской транспорт оказывается в парализованном состоянии, возникают очень серьезные проблемы. Правда, это происходит не только в Баку и не только в Азербайджане.
Как только начинаются ливни, городской транспорт оказывается в парализованном состоянии, возникают очень серьезные проблемы. Правда, это происходит не только в Баку и не только в Азербайджане.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, заявил Президент Ильхам Алиев в выступлении на совещании, посвященном Государственной программе по совершенствованию систем водоснабжения, дождевых и сточных вод в городе Баку и на Абшеронском полуострове на 2026-2035 годы.
Глава государства добавил, что на тридцати улицах Баку будет построена новая коллекторная сеть для управления дождевыми водами, и это принесет большую пользу.
