Республиканец представил законопроект о присоединении Гренландии к США

Член Палаты представителей США от Республиканской партии Рэнди Файн представил законопроект о "аннексии и предоставлении Гренландии статуса штата".

Как передает Day.Az, об этом законодатель сообщил на своей странице в соцсети X.

В своем заявлении Файн отметил, что инициатива позволит президенту США найти средства для присоединения Гренландии к стране.

"Наши противники пытаются закрепиться в Арктике, и мы не можем этого допустить", - подчеркнул он.

По его словам, приобретение Гренландии обеспечит контроль США над Арктическим регионом и защитит северный фланг страны от России и Китая.

Ранее Президент Дональд Трамп заявлял, что Вашингтон намерен установить контроль над Гренландией и добьется этого "тем или иным способом".