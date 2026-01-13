https://news.day.az/society/1809043.html Автомобиль влетел в супермаркет в Агдаше - ВИДЕО В Агдаше произошла дорожная авария с участием легкового автомобиля. Как передает Day.Az, автомобиль марки Opel врезался в магазин. Кадры с места происшествия распространены в социальных сетях. По предварительной информации, причиной аварии стала неисправность тормозной системы.
