Автомобиль влетел в супермаркет в Агдаше

В Агдаше произошла дорожная авария с участием легкового автомобиля.

Как передает Day.Az, автомобиль марки Opel врезался в магазин. Кадры с места происшествия распространены в социальных сетях.

По предварительной информации, причиной аварии стала неисправность тормозной системы. Водитель направил автомобиль в сторону магазина, чтобы избежать наезда на пешеходов.

В результате происшествия погибших и пострадавших нет.

При этом торговому объекту был нанесен серьезный материальный ущерб.