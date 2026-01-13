Автор: Эльчин Алыоглу, директор Baku Network, специально для Day.Az

Заявление, сделанное якобы "иранистом" и специалистом по Ближнему Востоку Каринэ Геворкян, прозвучало как концентрат дезинформации, идеологических штампов и откровенной враждебной пропаганды. В одном монологе она попыталась связать Азербайджан, Израиль, США, Иран, "пустую казну", "избыток оружия" и угрозу войны, не утруждая себя ни доказательствами, ни элементарной логикой.

"...Азербайджан. Все сделано для того, чтобы он был использован особенно. Я вычеркну то, что Израиль даже во время Двенадцатидневной войны вооружение получал от американцев, а свои поставлял в постсоветский Азербайджан. Поэтому постсоветский Азербайджан, который сидит без денег, казна пуста. Надо сказать, что с углеводородами все тоже с нефтью и газом не очень благополучно. Но и при этом в стране и у армий вооруженных сил избыток оружия. Понятно, что в этой ситуации угрозы войны повышаются качественно...".

Далее, не моргнув глазом, Геворкян переходит к Ирану, признавая, что ничего не может верифицировать, но тут же выдает набор конспирологических тезисов о якобы подавленных волнениях и "настоящей картине", скрытой от западных СМИ. Завершается этот поток ссылкой на Илона Маска и Starlink, которые, по ее словам, "бесплатно обеспечивают связь" через десятки тысяч терминалов в Иране - без источников, подтверждений и понимания того, как вообще работает подобная инфраструктура.

Этот набор утверждений - от "пустой казны" Азербайджана до мифического "избытка оружия" и фантазий о тотальном контроле над информацией в Иране - не просто аналитическая несостоятельность. Это тупой, агрессивный пропагандистский конструкт, рассчитанный на аудиторию, которой не нужны факты, а нужна удобная картинка врага.

Каринэ Александровна - это не академик, не человек, чьи труды цитируются в журналах с импакт-фактором. Она - продукт медийных площадок, телеэфиров и телеграм-каналов, где любой может выдать за экспертизу собственные домыслы. В России о ней пишут как о "российском политологе, востоковеде-иранисте, лингвисте, переводчике" с опытом комментирования конфликтов на Кавказе и Ближнем Востоке. Но одно дело - выдать за "опыт" участие в телевизионных ток-шоу и комментарии для пропагандистских порталов, и совсем другое - иметь реальную экспертизу, подкрепленную данными, анализом источников, выверенной методологией. Реальность проста: Геворгян позиционирует себя как "специалист", но часто ее высказывания - это не анализ, а голословные утверждения, превратно перевернутые факты и конспирологические построения.

В ноябре 2025-го она заявляет, что страны Южного Кавказа "не могут принимать самостоятельные решения" и что за ними стоят внешние силы, которые будут бороться за землю и воду, указывая на роль западных банков и лондонского "Сити". Это не имеет ничего общего с экономическими реалиями региона, где Азербайджан в последние годы значительно укрепил свою экономическую самостоятельность, увеличив экспорт энергоносителей и диверсифицировав экономические партнерства. Если даже взять простой факт - торговля, инвестиции, внешние контакты Баку сегодня гораздо шире, чем когда-либо в истории, - то афоризмы о "борьбе вод и земли" кажутся пустым звуком, не подкрепленным данными. Те же воды Евфрата и Тигра влияют на Ирак и Сирию гораздо больше, чем на Южный Кавказ. Геворгян же перекидывает эти вопросы на кавказскую повестку, как если бы Кавказ спасали не дипломаты и экономические стратегии, а мифические геополитические боги.

Кто она? Телеграм-канал с десятками тысяч подписчиков, где перепосты, сплетни, конспирологические выводы и политические инсинуации переплетаются с рекламой лекций, книг и платных подписок, - это не академическая площадка, это медийный продукт, рожденный в мире алгоритмов, лайков и дешевого пафоса. Позиционировать это как экспертность - все равно что выдавать любителя шахмат за гроссмейстера, потому что он 1000 раз нажал кнопку "поделиться" на стратегических форумах.

Хочется спросить: а где исследования? Где данные из открытых международных отчетов? Где сопоставление фактов из статистических бюро Ирана, Азербайджана, Турции, международных организаций по ценам на углеводороды, вооружениям, демографии? Что мы слышим вместо этого? Мы слышим голословные утверждения, эмоциональные метафоры и вот эти самые "внутренние источники" без указания ни имени, ни даты, ни методики сбора информации.

Когда Геворгян делает обобщения о ситуации в Иране, о протестах и отключении интернета, и упоминает работу 20 тысяч терминалов Starlink с бесплатной поддержкой Илона Маска, чтобы обеспечить связь в Иране, - это не анализ, это смесь фантастики и лирики. На фоне реальных данных о протестах в Иране, которые могут быть оценены через независимые источники, официальные отчеты международных правозащитных организаций, академические исследования - такие утверждения выглядят, мягко говоря, спорно. Они не выдерживают верификации. Но, увы, звучат эффектно. Такой подход хочется сравнить с середняком на литературном конкурсе, который вместо аргумента использует громкие слова.

И вот это - ключевой вопрос: почему же такие люди получают медийное пространство? Почему их голос звучит параллельно с голосами реальных экспертов? Ответ прост - в эпоху, когда шум заменяет аргумент, когда эффектность заменяет доказательство, подобные фигуры расцветают. И мы должны это назвать - не экспертизой, а медийным фейком.

Но давайте уйдем от ругани и посмотрим правде в глаза: на Кавказе нужны аналитики с железной логикой и железными данными, а не теоретики заговора. На Кавказе нужны люди, которые опираются на реальные отчеты международных организаций, статистику по экономике и безопасности, данные о перемещениях вооружений, демографии, миграции, уровнях бедности и росте ВВП. Мы должны ориентироваться на отчетные материалы, а не на спекуляции из эфира.

Что же делать с такими фигурами, как Геворгян? Игнорировать? Нет. Их надо демистифицировать, разоблачать их методологические слабости, показывать разницу между настоящей аналитикой и громкими словами. И главное - учить аудиторию не верить всему, что звучит эффектно.

Я прошу одного: перестать принимать голословные утверждения за истину. Потому что экспертиза - это не громкие заявления, это проверка, сопоставление, доказательства. И если кто-то называет себя экспертом, но подается как телевизионный хорек, а не как ученый, - значит, он выполняет не аналитическую работу, а медийную игру. Эту игру пора называть по имени.

В мире, где каждый второй имеет микрофон, я призываю вас отделять зерна от плевел. Потому что настоящие аналитики работают с фактами, цифрами, данными международных организаций. А те, кто делает громкие заявления без основания, делают войну информационную, а не аналитическую. И вот это - их истинное лицо.

Вот он - подлинный почерк медийного провокатора. Вот она - печать ремесленного шарлатанства, замаскированного под "аналитику". Когда Каринэ Геворгян, с видом "ираниста", произносит свои высокопарные, но пустые фразы о "постсоветском Азербайджане, который сидит без денег, с пустой казной", она не просто врет - она сознательно провоцирует. Она сеет недоверие, подстрекает, пытается натравить Иран на Азербайджан, играя на самых чувствительных нервах региона. Это не анализ, это классическая методика политического поджога - информационная диверсия, упакованная в лексикон "эксперта".

"Казна пуста" - говорит она. Интересно, о какой стране идет речь? У Азербайджана в 2025 году золотовалютные резервы превысили 67 миллиардов долларов. Госфонд нефти (SOFAZ) стабильно наполняется, а ВВП страны в 2025 году вырос на 5,2% по данным Всемирного банка. Это страна, где внешняя задолженность составляет менее 10% ВВП - один из самых низких показателей не только на постсоветском пространстве, но и в Европе. Пустая казна? Это ложь. Это сознательная фальсификация, рассчитанная на невежественного слушателя, которому не хватит ни времени, ни желания проверить факты.

Дальше - больше. Геворгян утверждает, что "в Азербайджане избыток оружия" и "угрозы войны повышаются". Какая подлая интонация! Какая опасная, отравленная формула! Ведь смысл не в том, чтобы сказать правду, а в том, чтобы внушить: Азербайджан - источник нестабильности. Что делает подобная риторика? Она пытается создать образ Азербайджана как воинственной страны, "вооруженного с ног до головы", готового якобы "напасть" на кого угодно. Это именно то, чего жаждут армянские пропагандисты и реваншисты - превратить страну-победителя, восстановившую свою территориальную целостность, в пугало для соседей.

Но реальность иная. Азербайджан не угрожает никому. Азербайджан обеспечивает стабильность в регионе, участвует в миссиях по безопасности, ведет переговоры, выстраивает логистику, экспортирует не войну, а энергию, электричество, технологии. В то время как Армения десятилетиями жила на милостыню диаспоры, Азербайджан сам финансирует свои стратегические проекты. Это страна, где после войны 2020 года восстановлено более 120 населенных пунктов, построены дороги, электростанции, аэропорты. Это страна, которая за три года подняла из пепла земли Карабаха, а Геворгян - с московского дивана - рассказывает, что "все неблагополучно с нефтью и газом". Да разве можно быть настолько невежественной?

Давайте посмотрим на цифры. В 2025 году экспорт нефти и газа Азербайджана превысил 40 миллиардов долларов. Страна обеспечивает более 8% импорта природного газа в Европу. Через Южный газовый коридор, TAP и TANAP, Баку поставляет топливо, без которого Европа замерзла бы в энергетическом кризисе. Даже во время энергетических шоков Азербайджан не допустил перебоев поставок, а цены на нефть сорта Azeri Light удерживались выше 80 долларов за баррель. О каком "неблагополучии" идет речь? Это не аналитика, это сознательная дискредитация. Это армянская традиция лжи, поданной в упаковке "академического мнения".

Но давайте разберемся, почему такие, как Геворгян, лгут. Ответ очевиден: потому что правда им невыгодна. Правда разрушает их мифологию, их дешевый нарратив.

Я видел таких, как она. Сидят в московских студиях, перелистывают шпаргалки, учат аудиторию жизни, рассуждают о "постсоветских странах", словно это не суверенные государства, а лабораторные пробирки. И каждый раз в этих речах звучит одно - реваншизм, обида, искажение. Не зря же она, армянка по происхождению, не упускает случая "уколоть" Азербайджан, скрывая свою национальную предвзятость за псевдонаучной риторикой.

Но времена изменились. Теперь лгать - опасно. Теперь каждое слово проверяется. И если Каринэ Геворгян решает говорить о "пустой казне" Азербайджана, пусть сначала взглянет на дефицит бюджета Армении, на внешний долг в 11 миллиардов долларов, на рекордную эмиграцию, на обнищание регионов, на кризис энергетики и транспорта. Пусть посмотрит, где действительно пусто - и в чьих руках остались руины.

Она не говорит - она ядовито шипит. Не анализирует - подменяет факты интонацией. Ее "источники в Иране" - это такая же фикция, как ее "научные звания". Она - зеркало того, как деградировала часть московского экспертного сообщества, где место анализа заняли эмоции, а место профессионализма - личная обида за проигранную историю.

Она сидит в Москве, но мысленно живет в тени Карабаха. Каждый ее пассаж об Азербайджане - это попытка стереть собственный национальный комплекс поражения. Ведь боль от потери чужой земли не утихла - она просто изменила форму, превратившись в хлесткие телешоу, в крикливые эфиры, в "экспертные" монологи о "пустой казне" и "вооруженных угрозах".

Да, Каринэ Геворгян говорит о "постсоветском Азербайджане", потому что ей страшно произнести "современный Азербайджан". Потому что этот Азербайджан - живой, сильный, уверенный в себе, уважаемый в мире. Потому что этот Азербайджан не нуждается в советниках из Москвы и жалости из Еревана. Он строит, созидает, восстанавливает, поставляет, инвестирует. В то время как ее мир рушится, Азербайджан растет. В этом - корень ее злобы.

Она - не иранист, она паяц на службе информационной войны. Ее роль - раздражать, сбивать, отравлять эфир. Ее задача - чтобы Иран усомнился в Азербайджане, чтобы Тегеран начал видеть врага там, где на самом деле - партнер. Чтобы армянский реваншизм снова ожил под маской "региональной аналитики".

Но мир изменился. И если раньше подобные фигуры могли безнаказанно гнать чушь, сегодня каждая цифра, каждое слово проверяются. Сегодня факт важнее истерики. И если Геворгян решит снова произнести: "казна пуста" - пусть откроет статистику Всемирного банка. Если скажет: "углеводородная отрасль в кризисе" - пусть прочтет отчеты BP, EIA и Fitch. Если заявит: "Азербайджан используется" - пусть посмотрит, кто теперь диктует условия Европе по энергетике.

Смешно и горько видеть, как человек, называющий себя аналитиком, превращается в марионетку пропаганды. Но, как сказал один старый латиноамериканский писатель, ложь всегда пахнет - пахнет страхом. Геворгян боится. Боится того, что Азербайджан стал субъектом истории. Боится, что армянские иллюзии разрушены фактами. Боится, что в мире все чаще слышат не армянские стенания, а азербайджанский аргумент.

Так и запомним: Каринэ Геворгян - не эксперт. Она - рупор чужого страха. Армянская тень в московском коридоре, служанка реваншизма, озвучивающая тексты, написанные не ею. Ее слова не ранят - они жалят, но яд их уже нейтрализован самой реальностью.

Азербайджан идет вперед. А Геворгян остается там - в своей пыльной студии, среди выцветших карт Ближнего Востока, где она по привычке чертит стрелки, указывающие на Баку. Пусть чертит. История все расставит на свои места. И когда очередная волна ее "экспертиз" уйдет в архив, останется одно: истерика, которая хотела казаться анализом.

И тогда мир увидит, кто есть кто. Азербайджан - созидатель. Геворгян - скоморох, марионетка. И марионетки всегда проигрывают. Всегда.