Самолет летевший из Стамбула совершил экстренную посадку

Самолет, вылетевший из Стамбула в российский Краснодар, был вынужден совершить посадку в Минеральных Водах из-за неблагоприятных погодных условий.

Как передает Day.Az, об этом сообщили российские телеграм-каналы.

По словам пассажиров, вылет из Стамбула был запланирован на 13:30 по местному времени, однако произошла задержка примерно на два часа. Во время полета пилот сообщил, что из-за погодных условий посадка в Краснодаре невозможна, и самолет направляется в Сочи.

Однако из-за отсутствия свободного места для парковки самолет не смог приземлиться и в Сочи. В итоге рейс был перенаправлен в Минеральные Воды, где совершил посадку примерно в 17:40. После этого люк кабины был открыт, но пассажирам не разрешили покидать самолет.