Рубио встретится с Мирзояном

Госсекретарь США Марко Рубио встретится сегодня с министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном.

Как сообщает Day.Az, об этом говорится на сайте Государственного департамента.

Встреча намечена на 12:00 по вашингтонскому времени (21:00 по Баку).