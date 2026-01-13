https://news.day.az/world/1809008.html Рубио встретится с Мирзояном Госсекретарь США Марко Рубио встретится сегодня с министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном. Как сообщает Day.Az, об этом говорится на сайте Государственного департамента. Встреча намечена на 12:00 по вашингтонскому времени (21:00 по Баку).
