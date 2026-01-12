БФБ и USACC подготовят план взаимодействия на 2026 год

Торговая палата США-Азербайджан (USACC) и Бакинская фондовая биржа (БФБ) договорились о совместной разработке стратегии сотрудничества на 2026 год и определении конкретных совместных проектов, сообщает Day.Az со ссылкой на БФБ.

9 декабря 2025 года председатель правления Бакинской фондовой биржи Руслан Халилов провел встречу с исполнительным директором Торговой палаты США-Азербайджан Натигом Бахышовым. В ходе встречи было официально оформлено членство БФБ в USACC, а также обсуждены перспективы сотрудничества сторон на 2026 год.

В рамках переговоров состоялся обмен мнениями по вопросам укрепления взаимных инвестиционных потоков и расширения сотрудничества между Азербайджаном и Соединенными Штатами в сфере рынков капитала. Также обсуждалась реализация проектов в различных секторах экономики в 2026 году.

В БФБ подчеркнули, что укрепление взаимодействия с участниками рынка капитала, работающими в США, а также создание благоприятных условий для взаимных инвестиций входят в число ключевых приоритетов биржи.

Руслан Халилов отметил, что членство в USACC окажет существенную поддержку в изучении потенциальных возможностей сотрудничества с американским рынком. По его словам, Бакинская фондовая биржа нацелена на развитие партнерств и расширение взаимодействия с участниками рынка капитала, профессиональными поставщиками инвестиционных услуг, банками, а также поставщиками инвестиционных технологий.

Со своей стороны Натиг Бахышов заявил, что в USACC приветствуют вступление Бакинской фондовой биржи в организацию. Он подчеркнул, что сотрудничество в сфере рынков капитала играет важную роль в углублении деловых связей между США и Азербайджаном, добавив, что палата готова содействовать развитию двусторонних отношений в финансовом секторе и поддерживать совместные инициативы с БФБ.