Через Армению в Азербайджан прилетел военный самолет
Военно-транспортный самолет CASA C295 из Египта использовал воздушное пространство Армении для полета в Азербайджан.
Как передает Day.Az, об этом сообщают армянские СМИ.
Отмечается, что обычно военные самолеты, в том числе доставляющие оружие, летают в Азербайджан через Турцию и Грузию. А пролет не гражданских самолетов (официальных, в том числе военных) через воздушное пространство страны предполагает отдельное разрешение МИД Армении.
Рейс Каир-Баку состоялся в начале декабря 2025 г. В тот же день самолет - опять же через Армению - вернулся в Египет.
Армянские журналисты поинтересовались в армянском внешнеполитическом ведомстве, с какой целью выполнялся полет.
В министерстве в ответ на запрос сообщили, что это был частный визит.
"Сообщаем, что самолет, выполнивший рейс Каир-Баку через воздушное пространство Армении, пассажирский. Он доставил в Азербайджан частное высокопоставленное лицо", - говорится в сообщении.
Отметим, что это не первый подобный рейс из Египта. Весной другой борт египетских ВВС пролетал через Армению и на пути в Кыргызстан совершал посадку в Азербайджане.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре