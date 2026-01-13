Через Армению в Азербайджан прилетел военный самолет

Военно-транспортный самолет CASA C295 из Египта использовал воздушное пространство Армении для полета в Азербайджан.

Как передает Day.Az, об этом сообщают армянские СМИ.

Отмечается, что обычно военные самолеты, в том числе доставляющие оружие, летают в Азербайджан через Турцию и Грузию. А пролет не гражданских самолетов (официальных, в том числе военных) через воздушное пространство страны предполагает отдельное разрешение МИД Армении.

Рейс Каир-Баку состоялся в начале декабря 2025 г. В тот же день самолет - опять же через Армению - вернулся в Египет.

Армянские журналисты поинтересовались в армянском внешнеполитическом ведомстве, с какой целью выполнялся полет.

В министерстве в ответ на запрос сообщили, что это был частный визит.

"Сообщаем, что самолет, выполнивший рейс Каир-Баку через воздушное пространство Армении, пассажирский. Он доставил в Азербайджан частное высокопоставленное лицо", - говорится в сообщении.

Отметим, что это не первый подобный рейс из Египта. Весной другой борт египетских ВВС пролетал через Армению и на пути в Кыргызстан совершал посадку в Азербайджане.