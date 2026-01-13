В Баку обсуждают "Роль гражданского общества в мирном процессе"

В Баку проходит публичная дискуссия на тему "Роль гражданского общества в мирном процессе".

Как передает Day.Az, мероприятие организовано Национальным форумом Неправительственных организаций.

Цель мероприятия - поделиться с общественностью результатами диалога между представителями гражданского общества Азербайджана и Армении в рамках инициативы "Мост мира", открыто обсудить текущую ситуацию и выдвинуть практические механизмы и предложения по формированию устойчивого мира.

В ходе публичной дискуссии будут обсуждаться пути более системного вовлечения институтов гражданского общества в мирную повестку дня, механизмы общественной коммуникации и укрепления доверия, а также возможности сотрудничества между экспертными кругами, НПО и медиа.

В то же время планируется собрать практические рекомендации для будущих мирных инициатив.

В дискуссиях примут участие представители институтов гражданского общества, общественные деятели, эксперты по вопросам мира и урегулирования конфликтов, а также представители медиа.

Новость обновляется