Дональд Трамп примет Мачадо в Вашингтоне

Президент США Дональд Трамп 15 января проведет встречу с лидером венесуэльской оппозиции Марией Кориной Мачадо, лауреатом Нобелевской премии мира 2025 года.

Как передает Day.Az, об этом сообщил канал CNN со ссылкой на Белый дом.

Отмечается, что встреча носит консультационный характер и проходит параллельно с контактами США с нынешним венесуэльским руководством.

Встреча состоится на фоне недавних ударов США по Каракасу и захвата президента Николаса Мадуро. Ранее Трамп заявлял, что у Мачадо недостаточно поддержки внутри страны, однако подчеркнул необходимость обсудить с ней возможное участие в будущем политическом устройстве Венесуэлы.