Сегодня ожидается магнитная буря.

Как сообщает Day.Az, об этом проинформировала Шамахинская астрофизическая обсерватория имени Насиреддина Туси.

Отмечается, что сегодня под воздействием корональных выбросов массы и потоков из корональных дыр возможна геомагнитная буря средней интенсивности (уровень G2).

Также ожидается, что под влиянием рекуррентных корональных дыр в период с 13 по 16 января интенсивность геомагнитного поля вновь может повыситься до уровня G1.