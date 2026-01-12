https://news.day.az/society/1808836.html Сегодня ожидается магнитная буря Сегодня ожидается магнитная буря. Как сообщает Day.Az, об этом проинформировала Шамахинская астрофизическая обсерватория имени Насиреддина Туси. Отмечается, что сегодня под воздействием корональных выбросов массы и потоков из корональных дыр возможна геомагнитная буря средней интенсивности (уровень G2).
Сегодня ожидается магнитная буря.
Как сообщает Day.Az, об этом проинформировала Шамахинская астрофизическая обсерватория имени Насиреддина Туси.
Отмечается, что сегодня под воздействием корональных выбросов массы и потоков из корональных дыр возможна геомагнитная буря средней интенсивности (уровень G2).
Также ожидается, что под влиянием рекуррентных корональных дыр в период с 13 по 16 января интенсивность геомагнитного поля вновь может повыситься до уровня G1.
