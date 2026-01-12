Может ли в Баку появиться мост через Каспий?

В последние дни в социальных сетях появились сообщения о якобы планируемом строительстве моста через Каспийское море с целью с целью снижения транспортных заторов в центре Баку.

Утверждается в этих публикациях, проект мог бы способствовать уменьшению автомобильной нагрузки на столицу.

Как передает Day.Az, в ответ на запрос Milli.Az в Государственном комитете по градостроительству и архитектуре заявили, что подобные предложения в ведомство не поступали.

Кроме того, реализация такого проекта не предусмотрена Генеральным планом города Баку.

Напомним, что по поручению главы государства и с учетом ведущих мировых градостроительных принципов Государственным комитетом по градостроительству и архитектуре был разработан Генеральный план столицы Азербайджана. Документ, согласованный с профильными государственными органами, был утвержден постановлением Кабинета министров №504 от 30 декабря 2023 года.

В Генплане, подготовленном группой местных и зарубежных специалистов, отражены ключевые проекты, которые планируется реализовать в Баку до 2040 года, а также обозначены основные направления развития города, создание новой инфраструктуры и общественных пространств, включая парки.