УВБ-76, более известная как "Радиостанция Судного дня", третий раз за день передала сообщение в эфир.

Как передает Day.Az, Telegram-канал "УВБ-76 логи" сообщает, что в 22:48 по бакинскому времени прозвучало слово "омарокадр". Ранее радиостанция передавала "нутошато" в 11:37 и "кортодонг" в 20:23.

Радиостанция Судного дня" (УВБ-76) остается объектом внимания энтузиастов и специалистов, а в 2025 году она передала в эфир 357 сообщений.

"Радиостанция Судного дня" УВБ-76 третий раз за день вышла в эфир. Об этом сообщает Telegram-канал "УВБ-76 логи".

В эфире в 21:48 прозвучало слово "омарокадр".

До этого радиостанция передавала слова "нутошато" и "кортодонг"в 10:37 мск и в 19:23 мск.

"Радиостанция Судного дня" (УВБ-76) в 2025 году передала в эфир 357 сообщений.

"Радиостанция Судного дня" УВБ-76 третий раз за день вышла в эфир. Об этом сообщает Telegram-канал "УВБ-76 логи".

В эфире в 21:48 прозвучало слово "омарокадр".

До этого радиостанция передавала слова "нутошато" и "кортодонг"в 10:37 мск и в 19:23 мск.

"Радиостанция Судного дня" (УВБ-76) в 2025 году передала в эфир 357 сообщений.

"Радиостанция Судного дня" УВБ-76 третий раз за день вышла в эфир. Об этом сообщает Telegram-канал "УВБ-76 логи".

В эфире в 21:48 прозвучало слово "омарокадр".

До этого радиостанция передавала слова "нутошато" и "кортодонг"в 10:37 мск и в 19:23 мск.

"Радиостанция Судного дня" (УВБ-76) в 2025 году передала в эфир 357 сообщений.