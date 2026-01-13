"Радиостанция Судного дня" вновь вышла в эфир с загадочным сообщением
УВБ-76, более известная как "Радиостанция Судного дня", третий раз за день передала сообщение в эфир.
Как передает Day.Az, Telegram-канал "УВБ-76 логи" сообщает, что в 22:48 по бакинскому времени прозвучало слово "омарокадр". Ранее радиостанция передавала "нутошато" в 11:37 и "кортодонг" в 20:23.
Радиостанция Судного дня" (УВБ-76) остается объектом внимания энтузиастов и специалистов, а в 2025 году она передала в эфир 357 сообщений.
