Полиция в Баку изъяла крупную партию наркотиков

В Баку проведена очередная операция по борьбе с незаконным оборотом и сбытом наркотических средств.

Как сообщает Day.Az, в ходе мероприятий, проведенных сотрудниками 22-го отделения полиции Насиминского районного управления полиции, в качестве подозреваемого был задержан ранее судимый 52-летний Заур Аляскеров.

У него были обнаружены и изъяты 6 килограммов марихуаны, 470 граммов опия и 355 граммов психотропного вещества - метамфетамина.

Задержанный заявил при даче показаний, что приобрел наркотические средства с целью их дальнейшего сбыта.

По данному факту расследование продолжается.