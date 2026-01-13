https://news.day.az/society/1809146.html Полиция в Баку изъяла крупную партию наркотиков - ВИДЕО В Баку проведена очередная операция по борьбе с незаконным оборотом и сбытом наркотических средств. Как сообщает Day.Az, в ходе мероприятий, проведенных сотрудниками 22-го отделения полиции Насиминского районного управления полиции, в качестве подозреваемого был задержан ранее судимый 52-летний Заур Аляскеров.
Полиция в Баку изъяла крупную партию наркотиков - ВИДЕО
В Баку проведена очередная операция по борьбе с незаконным оборотом и сбытом наркотических средств.
Как сообщает Day.Az, в ходе мероприятий, проведенных сотрудниками 22-го отделения полиции Насиминского районного управления полиции, в качестве подозреваемого был задержан ранее судимый 52-летний Заур Аляскеров.
У него были обнаружены и изъяты 6 килограммов марихуаны, 470 граммов опия и 355 граммов психотропного вещества - метамфетамина.
Задержанный заявил при даче показаний, что приобрел наркотические средства с целью их дальнейшего сбыта.
По данному факту расследование продолжается.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре