В Великобритании начали расследование в отношении соцсети X

Британский медиарегулятор Ofcom начал расследование в отношении американской соцсети X из-за картинок, создаваемых чат-ботом на основе искусственного интеллекта Grok. Об этом сообщается на сайте агентства, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В публикации отмечается, что регулятор расследует, выполняла ли ирландская компания X Internet Unlimited Company (XIUC) свои обязанности в соответствии с законом о безопасности в интернете 2023 года.

В Ofcom утверждают, что разбирательство связано с сообщениями о том, что модель ИИ Grok используется для создания и распространения контента, который "может содержать изображения интимного характера, детскую или обычную порнографию, доступную несовершеннолетним".

Если нарушения в соблюдении законодательства будут выявлены, то Ofcom может наложить штрафы в размере до 18 млн фунтов стерлингов или 10% мирового дохода компании, в зависимости от того, какая сумма будет больше. В случае продолжения несоблюдений требований регулятор может подать заявление в суд, чтобы на временной или постоянной основе отозвать из соцсети услуги платежных компаний или рекламодателей, а также потребовать блокировать доступ к ресурсу в Великобритании.