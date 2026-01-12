МАГАТЭ утвердила план очистки Центральной Азии от урановых отходов

МАГАТЭ приняло стратегию рекультивации урановых отходов в Центральной Азии до 2030 года.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на кыргызские СМИ, план охватывает Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан и предполагает сотрудничество с международными финансовыми и профильными организациями.

Документ предусматривает поэтапную очистку и восстановление территорий, пострадавших от добычи урана в советский период. Общая стоимость программы оценивается в 113 млн евро. В нее включены строительно-инженерные работы, управление проектами, резерв на непредвиденные расходы, а также дополнительные программные затраты.

В рамках двусторонних соглашений Россия направит 21,4 млн евро на рекультивацию объектов в Кыргызстане и 15,6 млн евро - на аналогичные работы в Таджикистане.