Стамбульский гранд ведет переговоры по игроку "Лацио"

Левый защитник итальянского клуба "Лацио" Нуну Тавареш может покинуть команду в зимнее трансферное окно.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на турецкие СМИ, наиболее серьезное предложение по португальскому футболисту, который не входит в планы главного тренера Маурицио Сарри и находится в поиске нового клуба, поступило от "Бешикташа". Стамбульский клуб близок к соглашению с "Лацио", однако стороны пока не пришли к компромиссу по обязательному условию выкупа игрока за 10 млн евро (20 млн манатов), передает Day.Az.

Ранее появлялась информация о договоренности Тавареша с "Аль-Иттихадом", который возглавляет Сержиу Консейсау, однако на данный момент этот вариант отошел на второй план. В случае ухода португальца "Лацио" планирует усилить левый фланг обороны за счет трансфера защитника "Вильярреала" Альфонсо Педрасы.