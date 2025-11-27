https://news.day.az/world/1798179.html Стала известна личность устроившего стрельбу недалеко от Белого дома - ФОТО - ВИДЕО Мужчина, открывший огонь в центре Вашингтона по военнослужащим Национальной гвардии США, является гражданином Афганистана. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщил телеканал CBS News. По его данным, имя нападавшего - Рахманулла Лаканвал. Он въехал в США в 2021 году.
Стала известна личность устроившего стрельбу недалеко от Белого дома - ФОТО - ВИДЕО
Мужчина, открывший огонь в центре Вашингтона по военнослужащим Национальной гвардии США, является гражданином Афганистана.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщил телеканал CBS News.
По его данным, имя нападавшего - Рахманулла Лаканвал. Он въехал в США в 2021 году.
Ранее мы сообщали, что в Вашингтоне произошла стрельба недалеко от Белого дома.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре