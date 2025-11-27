Стала известна личность устроившего стрельбу недалеко от Белого дома

Мужчина, открывший огонь в центре Вашингтона по военнослужащим Национальной гвардии США, является гражданином Афганистана.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщил телеканал CBS News.

По его данным, имя нападавшего - Рахманулла Лаканвал. Он въехал в США в 2021 году.

Ранее мы сообщали, что в Вашингтоне произошла стрельба недалеко от Белого дома.