https://news.day.az/world/1798166.html Стрельба у Белого дома - есть раненые В Вашингтоне произошла стрельба недалеко от Белого дома, ранены двое служащих Нацгвардии США. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает ABC News. В полиции рассказали, что стрельба началась около 14:20 (00:20 по бакинскому времени) у станции метро "Фаррагут-Уэст" между 1-й и 17-й улицами.
Стрельба у Белого дома - есть раненые
В Вашингтоне произошла стрельба недалеко от Белого дома, ранены двое служащих Нацгвардии США.
Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает ABC News.
В полиции рассказали, что стрельба началась около 14:20 (00:20 по бакинскому времени) у станции метро "Фаррагут-Уэст" между 1-й и 17-й улицами. Правоохранители оцепили место происшествия и задержали одного подозреваемого.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре