Стрельба у Белого дома

В Вашингтоне произошла стрельба недалеко от Белого дома, ранены двое служащих Нацгвардии США.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает ABC News.

В полиции рассказали, что стрельба началась около 14:20 (00:20 по бакинскому времени) у станции метро "Фаррагут-Уэст" между 1-й и 17-й улицами. Правоохранители оцепили место происшествия и задержали одного подозреваемого.