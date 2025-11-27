Проводится ли проверка зарядных станций для электромобилей в Азербайджане?

ОАО "Азеришыг" начало контроль и проверки зарядных устройств для электромобилей, установленных в гаражах.

Как сообщает Day.Az, соответствующая информация распространилась в социальных сетях.

Теперь каждая зарядная установка, установленная в гаражах жилых массивов, проходит проверку отдельной линии электропитания. Если жители подключают свои автомобили к общей электрической сети здания или проводят прямую линию от счетчика квартиры, такая линия будет немедленно отключена от сети.

Перед проведением проверок, связанных с подачей электроэнергии в гаражах, обязательным является наличие документа о собственности. Владельцу необходимо обратиться в Asan Kommunal, представив документ о праве собственности (выписку) на гараж.

После этого проводится обследование территории и трансформатора. Если соответствие подтверждается, выдаются технические условия и заказывается счётчик. Также предусмотрены определённые тарифы за подключаемую мощность:

до 10 кВт - 40 манатов за 1 кВт,

свыше 10 кВт - 60 манатов за 1 кВт.

Эти изменения направлены на то, чтобы "Азеришыг" мог правильно регулировать подключение электромобилей к нагрузочной сети и обеспечивать безопасность электроэнергетической системы.

В свою очередь, в ответ на запрос Milli.Az в ОАО "Азеришыг" сообщили, что распространяемая информация не соответствует действительности:

"Некоторые называют "проверкой" обычное напоминание о действующих общих правилах".