Началась ли работа по созданию трамвайной сети в Баку?

В последние дни обсуждения вокруг восстановления трамваев в Баку стали ещё более актуальными.

Стремительно растущие жилые массивы столицы оказываются за пределами существующей сети метро и железной дороги, что усиливает потребность в альтернативных транспортных решениях. В этом контексте возвращение трамваев - одного из исторических символов города - вновь выходит на повестку дня как с точки зрения повышения мобильности, так и снижения транспортной нагрузки.

Как сообщает Day.Az, эксперт по транспортным вопросам Ясин Мустафаев заявил konkret.az, что работа по созданию трамвайной сети уже началась.

"По трамваям уже предприняты конкретные шаги. В структуре "Бакинского метрополитена" начат процесс создания трамвайной сети. Сейчас проект находится на этапе разработки схем", - отметил эксперт.

А когда же трамваи появятся в Баку?

По информации Агентства наземного транспорта, две крупные жилые зоны столицы - Мехдиабад и "Sea Breeze" - находятся вне охвата сети метро и железной дороги.

Именно поэтому в этих районах планируется внедрение трамвайных линий:

- Трамвайная линия будет проложена от района "Sea Breeze" и соединена со станцией Пиршага, где создадут новый транспортный хаб.

- В направлении Мехдиабад-Бинагади трамвайную линию планируют интегрировать со станцией метро "28 мая", что обеспечит пассажирам удобный доступ к центру города.

Таким образом, возвращение трамваев в городскую транспортную систему уже вошло в стадию реального проекта и, как ожидается, станет важной частью будущей транспортной инфраструктуры столицы.