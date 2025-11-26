В Баку задержали радикалов-коммунистов, пытавшихся устроить шествие с флагами СССР.

Как пишут местные СМИ со ссылкой на источники в МВД, в соцсетях распространились кадры, на которых группа людей пытается провести некое шествие, размахивая флагами СССР и АзССР, передает Day.Az.

Организаторы мероприятия Абдулла Ибрагимли, Ибрагим Асадли и другие лица, участвовавшие в шествии, были установлены и задержаны, в отношении их возбуждено уголовное дело.

В МВД подчеркивают, что предварительное следствие установило, что Ибрагимли и Асадли "арендовали офис при поддержке и финансировании другого государства, действовали как группа и проводили периодические встречи".

При обыске в офисе и жилье незадачливых коммуняк были обнаружены и изъяты материалы, направленные на пропаганду коммунистической идеологии, флаги, экземпляры книг, пропагандирующих радикализм, компакт-диски и другие электронные устройства.

Следствие продолжается.