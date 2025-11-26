В Баку задержали радикалов-коммунистов - ВИДЕО
В Баку задержали радикалов-коммунистов, пытавшихся устроить шествие с флагами СССР.
Как пишут местные СМИ со ссылкой на источники в МВД, в соцсетях распространились кадры, на которых группа людей пытается провести некое шествие, размахивая флагами СССР и АзССР, передает Day.Az.
Организаторы мероприятия Абдулла Ибрагимли, Ибрагим Асадли и другие лица, участвовавшие в шествии, были установлены и задержаны, в отношении их возбуждено уголовное дело.
В МВД подчеркивают, что предварительное следствие установило, что Ибрагимли и Асадли "арендовали офис при поддержке и финансировании другого государства, действовали как группа и проводили периодические встречи".
При обыске в офисе и жилье незадачливых коммуняк были обнаружены и изъяты материалы, направленные на пропаганду коммунистической идеологии, флаги, экземпляры книг, пропагандирующих радикализм, компакт-диски и другие электронные устройства.
Следствие продолжается.
