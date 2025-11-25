Сильные наводнения в Таиланде

Сильные муссонные дожди, усилившиеся в Юго-Восточной Азии, вызвали наводнения и оползни в южных провинциях Таиланда.

Как сообщает Day.Az, из-за проливных дождей, длящихся несколько дней, в регионе была введена чрезвычайная ситуация.

Департамент по предотвращению и управлению стихийными бедствиями Таиланда (DDPM) заявил, что наводнения и оползни затронули 719 000 индивидуальных хозяйств в 10 провинциях и более 1,917 миллиона человек.

Министерство здравоохранения сообщило, что в результате бедствия погибли как минимум 18 человек, 12 получили ранения, а один человек числится пропавшим без вести.

В многих районах страны движение транспорта полностью остановлено. Отключения электроэнергии и интернета осложнили жизнь населения, а жители с ограниченными запасами обращались за помощью через социальные сети.