Президент Ильхам Алиев поделился публикацией в связи с пятой годовщиной освобождения Кяльбаджара

Президент Ильхам Алиев поделился в своих аккаунтах в социальных сетях публикацией по случаю пятой годовщины освобождения Кяльбаджара от армянской оккупации.

Как сообщает Day.Az, в публикации говорится: "История нашей Победы: 25 Ноября 2020 Кяльбаджар".