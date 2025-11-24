В Сингапуре проходит выставка военно-морского флота

В Сингапуре проходит выставка военно-морского флота, а также пришвартован десантный корабль-док Resolution, открытый для посещения.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Выставка продлится до 24 ноября 2025 года.