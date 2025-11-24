https://news.day.az/world/1797468.html В Сингапуре проходит выставка военно-морского флота - ВИДЕО В Сингапуре проходит выставка военно-морского флота, а также пришвартован десантный корабль-док Resolution, открытый для посещения. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Выставка продлится до 24 ноября 2025 года.
В Сингапуре проходит выставка военно-морского флота - ВИДЕО
В Сингапуре проходит выставка военно-морского флота, а также пришвартован десантный корабль-док Resolution, открытый для посещения.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Выставка продлится до 24 ноября 2025 года.
