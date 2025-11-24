В доме торжеств в Баку найден труп

В одном из бакинских доме торжеств обнаружено тело.

Как передаёт Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент произошёл в Низаминском районе столицы.

В свадебном дворце "Xarı Bülbül", расположенном на улице Б. Чобанзаде, было найдено тело жителя Абшеронского района, Алекбера Ханкиши оглы Исмаилова, 1972 года рождения. На теле не обнаружено признаков насилия.

По факту проводится расследование.

