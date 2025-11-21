В Баку четыре официанта погибли от удара током

21 ноября сотрудники расположенного на 4-м километре шоссе Хырдалан-Бинагади, в Бинагадинском районе столицы, отеля Lake Hotel - 27-летний Джавидан Мурадлы (1997 г.р.), 19-летний Эмиль Гулиев (2005 г.р.), 18-летний Элтадж Алиев (2006 г.р.) и 17-летний Акбер Зейналов (2007 г.р.) - погибли в результате поражения электрическим током во время выполнения работ перед указанным отелем.

Об этом сообщили Day.Az в Генеральной прокуратуре.

Отмечается, что по факту в прокуратуре Бинагадинского района возбуждено уголовное дело по статье 162.3 УК Азербайджана (нарушение правил охраны труда, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

Проводится следствие.